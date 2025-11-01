Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 84 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan şüpheliden 6 bin 84 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Salihli JASAT ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla E.O. (23) isimli şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tek parça halinde 6 bin 84 içimlik uç bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.O.'nun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA