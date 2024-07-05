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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 gram kubar esrar, 21 kök kenevir ve 6.4 gram kubar skunk ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 gram kubar esrar, 21 kök kenevir ve 6.4 gram kubar skunk ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Merkez ve Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Başlıoğlu, Bahçecik, Çaypınar, Çaltılı, Caferbey, Çavlu ve Karaağaç Mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 55 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, 6,4gram kubar Skunk, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca H.Ö. (23), E.O.. Y(22), E.U. (52) ve T.D. (32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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