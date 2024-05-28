Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Sıvı ve 20 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 gram sıvı 20 gram kristal metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından K.Y. isimli şahsa yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram sıvı, 20 gram kristal metamfetamin ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA