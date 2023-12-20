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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda O.D., A.O., M.Z., M.D., D.D. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 126 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet bong, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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