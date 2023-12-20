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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

20 Aralık 2023 15:51 Güncelleme: 15:53 Abone Ol

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.