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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ikisi 22, biri 25 ve biri 36 yaşında toplam 5 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda metamfetamin ve skunk maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerince Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan, Aracılık Eden" şahısların yakalanmalarına ve suç unsurların tespitine yönelik sokak ve analiz çalışmaları kapsamında 25 Eylül tarihinde Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde yapılan operasyonda toplamda şüpheli 5 şahıs yakalandı. P.K. (22), H.G. (25), E.E (25), M.Y (22) ve B.Ü. (36) isimli şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 13 parça halinde 38,67 gram metamfetamin maddesi, 0,86 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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