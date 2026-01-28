Manisa'da 5 bin 500 içimlik uyuşturucu ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 500 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, A4 kağıda emdirilmiş toplam 5 bin 500 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve D.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

