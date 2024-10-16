Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 481 Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahsın ikametlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlilerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında, Beşeylül ve Soğuksu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen T.S'nin 3 ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 481 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA