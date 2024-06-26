Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik emniyet güçleri tarafından 4 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürüttüğü sokak çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Mahallesinde dün gece yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların ikamet ve arabalarında yapılan aramalarda 52 şerit halinde 717 adet 300 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö. (41), B.Ö. (36), S.Ö. (37) ve G.Ö. (18) isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan G.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA