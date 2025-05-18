Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Madde ve 30 Bin TL Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Madde ve 30 Bin TL Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonda durdurduğu araçta yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ve suç gelirine benzer 30 bin TL buldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir girişinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği düşünülen 30 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, L.Ö. (46) ve F.G. (52) isimli şahısların beraberlerinde uyuşturucu madde getirerek Manisa iline sokacakları yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, 18 Mayıs tarihinde şüpheli şahısların kullandığı aracı durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı.

Araçta yapılan aramada farklı yerlere saklanmış yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar, cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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