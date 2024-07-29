Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 949 Kök Kenevir İmha Edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde yasadışı olarak ekilen 4 bin 949 kök kenevir bitkisinin ele geçirilerek imha edildiği açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yasadışı kenevir ekimi ile mücadele kapsamında asayiş timleri ile müşterek arazi arama taramalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Zorlu arazi kesimleri de dahil olmak üzere yasadışı kenevir ekimi yapılabilecek yerlerin eğitimli komandolar tarafından titizlikle arandığı, bu esnada İHA, dron, termal kamera ve benzeri teknolojik donanımdan azami ölçüde faydalanıldığı açıklanırken, bu kapsamda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında

temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 4 bin 949 kök kenevir ele geçirilerek adli makamların talimatları doğrultusunda imha edildiği bildirildi. - MANİSA