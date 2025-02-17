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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüphelilerden 35 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği H.Ç.(31) ve Ş.K.'yi(36) durdurup arama yaptı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında 35 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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