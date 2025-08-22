Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi


Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi tutuklandı ve 30 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İ.Ö. (22) ve ve M.C.G. (21) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 30 bin 408 adet sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
