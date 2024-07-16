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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Manisa'da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 665,12 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Manisa'da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yaptı. K.D. (27), T.D. (44), M.A. (29) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda hassas terazi ve 14 parça halinde toplam 665,12 gram bonzai maddesi ele geçirilirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şehzadeler Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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