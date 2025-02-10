Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 278 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden E.T. (32/E)'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli E.T. (32/E) isimli şahıs gözaltına alındı. - MANİSA