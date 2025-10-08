Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 270 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

MANİSA (İHA) – Manisa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde 3 bin 270 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 bin 270 adet sentetik ecza hap, 4 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 350 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli A.Ö., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - MANİSA