Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 270 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Manisa'da jandarma ekipleri, bir evdeki operasyonda 3 bin 270 adet sentetik ecza hap, 4 cep telefonu ve 12 bin 350 TL nakit para ele geçirdi. A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 bin 270 adet sentetik ecza hap, 4 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 350 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli A.Ö., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa