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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Gram Skunk Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Manisa Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği M.D. isimli şahsın üzerinden 29 gram skunk narkotik madde ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden 29 gram skunk ele geçirdi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.D.'yi (46) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 29 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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