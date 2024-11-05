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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı, 21 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı, 21 Tutuklama
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Manisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 27 şüpheli gözaltına alındı; 21'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik ecza hapları ve kokain bulunuyor.

Manisa'da kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla operasyonlarında sentetik ecza hapı, kokain, esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliği ekiplerince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, aracılık eden' şahısların yakalanmaları ve suç unsurlarının tespitine yönelik 24 Ekim-3 Kasım tarihlerinde il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 57 bin 325 adet sentetik ecza hapı, 236 gram taş kokain, 36,24 gram metamfetamin, 18,91 gram esrar, 23,50 gram skunk maddesi, 497 adet ecstasy hap, 46,78 gram sentetik kannabioid, 224 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabioid, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonlarda ayrıca 45 şahsa da uyuşturucu kullanımından dolayı işlem yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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