Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gram Bonzai ve 10 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üzerinden 24 gram bonzai ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A.(27) ve F.A.'yı(38) durdurup arama yaptı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında 24 gram bonzai ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA