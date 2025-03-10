Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şirinyer Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda belirlenen ikametlerde eş zamanlı arama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Salihli JASAT ve Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, aramada belli miktarla uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong, çarşaf ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili T.Ü.,H.S., Ö.A., E.D. ve S.Ö., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ü. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - MANİSA