Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. N.G., A.G. ve E.K. isimli şahısların ev ve iş yerlerine yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddelerle birlikte silahlar da ele geçirildi.

Operasyonda, 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 724,93 gram esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar ve fişekler, bir adet ruhsatsız tüfek ve dolu kartuşlar, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan E.K. isimli şahıs, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken, N.G. ve A.G. isimli şüpheliler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA