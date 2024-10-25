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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 20 Bin TL Nakit

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 20 Bin TL Nakit
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Spil Dağı Milli Parkı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 2 bin 198 adet sentetik ecza hapı ve 20 bin 860 TL nakit para ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Manisadağı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satışı sırasında yapılan suçüstü baskında, çok miktarda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Manisadağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Spil Dağı Milli Parkında uyuşturucu madde ticareti yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında D.A. ve M.Ç. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 2 bin 198 adet sentetik ecza hapı, 20 bin 860 TL nakit para, ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa manisa Hukuk

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