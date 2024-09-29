Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 9 Şahsa Adli İşlem

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alınırken, 9 şahsa uyuşturucu kullanımından dolayı adli işlem yapıldığı aranan bir şahsın da yakalandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28.09.2024 günü 22.00-24.00 saatleri arasında Manisa genelinde eş zamanlı olarak, özellikle okullar bölgesinde bulunan; park-bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerlerde 98 ekip 469 personelin katılımıyla 'Manisa Narko Alan Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 3 bin 141 şahıs kontrol edilirken, aranan bir şahsın da yakalandığı bildirildi. Uygulama kapsamında denetlenen 953 araç ve motosikletten 66 araç sürücüsüne 414 bin 750 TL para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi. 268 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 35 okul çevresi, 69 park ve bahçe, 6 metruk bina ve çevresinin de denetlendiği uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 48.04 gram bonzai, 10.08 gram kokain, 24.45 gram metamfetamin, 93 adet sentetik ecza hapının ele geçirildiği bildirildi. 9 şahsa uyuşturucu kullanmadan dolayı TCK-191. maddeden adli işlem yapılırken, 2 şahsa da uyuşturucu ticareti suçundan TCK-188. maddeden adli işlem yapılarak gözaltına alındığı açıklandı. - MANİSA