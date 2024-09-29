Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 9 Şahsa Adli İşlem

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 9 Şahsa Adli İşlem
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetiminde, 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı, ayrıca 9 kişiye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem uygulandı. Eş zamanlı uygulamada 3 bin 141 şahıs kontrol edildi, birçok uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alınırken, 9 şahsa uyuşturucu kullanımından dolayı adli işlem yapıldığı aranan bir şahsın da yakalandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28.09.2024 günü 22.00-24.00 saatleri arasında Manisa genelinde eş zamanlı olarak, özellikle okullar bölgesinde bulunan; park-bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerlerde 98 ekip 469 personelin katılımıyla 'Manisa Narko Alan Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 3 bin 141 şahıs kontrol edilirken, aranan bir şahsın da yakalandığı bildirildi. Uygulama kapsamında denetlenen 953 araç ve motosikletten 66 araç sürücüsüne 414 bin 750 TL para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi. 268 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 35 okul çevresi, 69 park ve bahçe, 6 metruk bina ve çevresinin de denetlendiği uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 48.04 gram bonzai, 10.08 gram kokain, 24.45 gram metamfetamin, 93 adet sentetik ecza hapının ele geçirildiği bildirildi. 9 şahsa uyuşturucu kullanmadan dolayı TCK-191. maddeden adli işlem yapılırken, 2 şahsa da uyuşturucu ticareti suçundan TCK-188. maddeden adli işlem yapılarak gözaltına alındığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa manisa Hukuk

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı

 Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });