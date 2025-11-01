Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gram Esrar Ele Geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Denizli'den gelen uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Şüpheli V.Ö., gizli bölmeye sakladığı 180 gram kubar esrar ile yakalandı.
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den Salihli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen Salihli JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.Ö. (50) idaresindeki aracı Alaşehir-Salihli karayolu Mevlütlü Mahallesi mevkiinde durdurdu.
Araçta yapılan detaylı aramada, yolcu koltuğu altındaki gizli bölmede poşet içerisine konulmuş 180 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve zıvana ele geçirildi.
Şüpheli V.Ö. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA