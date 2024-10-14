Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Ton Esrar Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. .Ç. (57) ve S.Z. (47) isimli şahısların evlerine düzenlenen baskında 16 bin 250 kilogram kubar esrar, 295 adet fide halinde kenevir bitkisi, 325 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA