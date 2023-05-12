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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 farklı operasyonda 43,32 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 3 ectasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda Ş.B. (34), B.S. (37) ve İ.K. (36) olmak üzere gözaltına alınan üç şüpheliden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

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