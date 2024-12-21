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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14.5 Gram Metamfetamin ve 12 Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14.5 Gram Metamfetamin ve 12 Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda metamfetamin ve sentetik hap ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı ve Sart Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.C.(22), M.K.(31), Ş.B.(19) ve M.G.'nin (35) yapılan üst aramasında 14.5 gram metamfetamin ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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