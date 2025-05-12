Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1216 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Manisa'da Şehzadeler İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 216 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.C.A.'ya operasyon düzenledi. M.C.A.'nın evinde arama yapan ekipler bin 216 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.C.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA