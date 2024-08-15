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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. 12 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ile ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ile ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 gram metamfetamin,1 kilo 968 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu madde tüketilmesinde kullanılan aparat, 2 adet av tüfeği, 13 adet uyuşturucu hap, 2 kilogram barut ile uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinde kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli hakkında adli makamların talimatları doğrultusunda tahkikata başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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