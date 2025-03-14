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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
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Manisa'da gerçekleştirilen 'Sokak Analiz ve Projeli' operasyonlarında çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi, 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğinde, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen "Sokak Analiz ve Projeli" operasyonlarda, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da istihbarat şube müdürlüğü destekli, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve ilçe narkotik suçlarla mücadele amirliklerince yapılan "Sokak, Analiz ve Projeli" çalışmalarda toplam 42 şüpheli şahsın ikameti, işyeri, araçları ve üstlerinde arama yapıldı. Operasyonlarda 25,38 gram Fubinaca, 27,79 gram metamfetamin, 125 adet ecstasy hap, 45,86 gram esrar, 162 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tarihi eser sikke ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8 bin 100 TL ele geçirildi. Konuyla alakalı 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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