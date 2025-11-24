Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, alınan istihbarat üzerine F.U. (21) ve D.Ö. (27) isimli şüphelilerin araç ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA