Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Alaşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, bir diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda toplam 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, alınan istihbarat üzerine F.U. (21) ve D.Ö. (27) isimli şüphelilerin araç ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
