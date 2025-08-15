Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 33,7 gram metamfetamin ele geçirilerek bir şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde JASAT ve Merke Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.K.'ya yönelik operasyonda şüphelinin kaçma teşebbüsü jandarma ekipleri tarafından engellenirken operasyonda 33,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
