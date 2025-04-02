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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1.070 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki K.Ç. tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından bir ikamette yapılan aramada bin 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette arama yapan ekipler, bin 70 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili K.Ç.(51) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.Ç., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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