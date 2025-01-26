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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 976 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 125 TL para ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan A.Ç. ve M.C.Ç.'nin motosikletinde arama yapıldı. Aramada 2 bin 976 adet uyuşturucu hap, 10 bin 125 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Karakola götürülen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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