Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan A.Ç. ve M.C.Ç.'nin motosikletinde arama yapıldı. Aramada 2 bin 976 adet uyuşturucu hap, 10 bin 125 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Karakola götürülen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA