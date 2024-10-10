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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Akhisar'da düzenlenen narkotik operasyonunda E.A. (21) isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Evinde yapılan aramada esrar ve sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Akhisar ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.A. (21) isimli şüpheli yakalandı. Saruhanlı'da ikamet eden E.A'nın evinde yapılan aramada, parçalar halinde 7.74 gram esrar ve 10 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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