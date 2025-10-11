Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Suçüstü Yakalandı

Haberler

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde satan A.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde satan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Salihli'de önemli bir operasyona imza attı. Jandarma ekipleri, A.A. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ederek, operasyon düzenledi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Kısım ekipleri katıldı. Şüpheli A.A., uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bin 185 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai (sentetik kannabinoid), 56 adet sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
