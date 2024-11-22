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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Gözaltı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 adet sentetik ecza ile birlikte çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi. 13 kişi gözaltına alınarak, 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 ayda, sorumluluk alanında çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheli şahıs ve şahıslardan 5 bin 8 adet sentetik ecza, 172 gram metamfetamin, 90 gram kubar esrar, 2 kilogram kaçak tütün, 400 makaron, 1 adet elektronik makaron dolum makinesi, 3 adet hassas terazi, 73 adet cinsel içerikli hap, 33 adet cinsel içerikli jel ve 28 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Salihli'de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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