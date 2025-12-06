Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama
Manisa'da kasım ayında yapılan narkotik operasyonları sonucunda 454 kişi gözaltına alındı, bunlardan 54'ü tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

MANİSA (İHA) – Manisa'da Kasım ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 454 şüpheli yakalanırken, 54 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin desteğiyle 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 387 olay meydana gelirken, 454 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 54'ü tutuklanırken, 106 aranan şahıs da yakalandı. Yapılan operasyonlarda; 68 bin 492 sentetik ecza (hap), 503 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 395 gram esrar, 171 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 123 gram metamfetamin, 76 gram skank, 7 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 10 tüfek kartuşu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 331 bin 410 TL para ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve halkın sağlığını tehdit eden suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

