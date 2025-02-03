Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 439 Gözaltı, 75 Tutuklama
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 439 kişiyi gözaltına aldı, bunlardan 75'i tutuklanırken, toplamda 116 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 439 kişiden 75'i tutuklanırken, 116 aranan şahsın da yakalandığı bildirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 439 şüpheli şahıs yakalanırken, 75 şahsın tutuklandığı, aranan 116 şahsın da yakalandığı açıklandı.
Yapılan operasyonlar kapsamında, 28 bin 872 sentetik ecza hapı, 1.654 gram esrar maddesi, 545 gram metamfetamin maddesi, 445 gram Bonzai, 59 adet ecstasy hap, 3 gram kokain maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet fişek, 5 adet hassas terazi ve 110 bin 135 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği kaydedildi. - MANİSA