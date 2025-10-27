Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Bin Hap Ele Geçirildi, 14 Gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ilçede yapılan operasyonlarda 12 bin 511 hap ele geçirilirken gözaltına alınan 14 kişiden 11'inin tutuklandığı 3'nün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Kırkağaç, Ahmetli, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 bin 511 adet sentetik ecza hap, 2 bin 213 gram esrar, 59 gram yüksek değerli uyuşturucu, 2 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilgili Cumhuriyet Savcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 11 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - MANİSA