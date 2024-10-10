Manisa'da Uyuşturucu ile Mücadelede Operasyonlar: Yüzlerce Şüpheli Yakalandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucu 390 şüpheliyi yakaladı ve 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekim ayında yapılan çalışmaları paylaştı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün; Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01-30 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda; 390 şüpheli şahıs yakalanırken, 37 şüpheli ise tutuklandı. Aranma kaydı bulunan 72 şüpheli de yakalandı. Yine yapılan operasyonlar kapsamında; 15 bin 944 sentetik hap, 525 gram metamfetamin maddesi, 350 adet ecstasy hap, 4 bin 764 gram esrar maddesi, 38 gram skank maddesi, 441 gram Bonzai maddesi, 8 kök Hint kenevir bitkisi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 8 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 645 TL para ele geçirildi. - MANİSA