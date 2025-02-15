Manisa'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 525 Adet Ele Geçirildi
Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 525 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şahıs serbest bırakılırken, bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 525 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Turgutlu Merkez Karakolu asayiş timleri tarafından dün gece saatlerinde icra edilen devriyede, şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde üç şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı. Araç üzerinde yapılan detaylı incelemede, 525 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.O. ve M.Ş. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.Ş. adlı şüpheli ise gözaltına alındı. - MANİSA