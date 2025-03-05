Manisa'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan şüpheliden toplam 52 adet uyuşturucu hap çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde(Sevgi Yolu) durdurup arama yaptı. Şüpheli A.G.'nin (24) yapılan kaba üst aramasında 52 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA