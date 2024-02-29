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Manisa'da Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Bulundu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan üst aramada bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri M.Y'yi (34) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında markası ve seri numarası silinmiş 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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