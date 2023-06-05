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Manisa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde B.K. (31) idaresindeki 45 H 1376 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan E.H.E. (15), dengesini kaybedip düşerek başını çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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