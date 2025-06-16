Manisa'da Traktör Kazalarında 16 Can Aldı, İhmaller Vurgulanıyor

Türkiye'nin en fazla traktöre sahip şehri olan Manisa'da, 2025 yılının ilk 5 ayında meydana gelen traktör kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemeler, kazaların büyük oranda ihmallerden ve eksik güvenlik tedbirlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, tarım sezonunun başlaması ile birlikte 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen traktör kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Meydana gelen traktör kazalarının ortak sebepleri arasında ise sürücülerin tecrübesizliği ve dikkatsizliği, traktörün otomobil gibi kullanılıyor olması, yolcu taşıma kurallarına uyulmaması ve reflektör gibi uyarıcı görünür ekipman kullanmamaları ile ışık donanımlarının eksikliği dikkatleri çekiyor. Yani alınabilecek küçük önlemlerin hem kazaların oluşunu önleyeceği, hem de hayatları kurtaracağı görünüyor.

Traktör kazalarının sebepleri

Manisa'da meydana gelen traktör kazalarının nedenleri arasında devrilmeye karşı koruma kabini (ROPS demiri) eksikliği, sürücülerin tecrübesizliği ve dikkatsizliği, traktörlerin teknik özelliklerine dair bilgi eksikliği, traktörle yolcu taşınması, ışık donanım eksiklikleri ve uyarıcı ekipman kullanılmaması olarak sıralandı.

Küçük tedbirler hayat kurtarır

Traktör kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı: "Traktörlerde devrilmeye karşı koruyucu kabin ve ROPS demiri kullanılmalı, fenni muayeneler düzenli yaptırılmalı, ışık donanımları eksiksiz olmalı, tarım aletleri traktör ışıklarını kapatmayacak şekilde takılmalı, römorklarda üçgen reflektörler bulundurulmalı, traktör üzerinde yolcu taşınmamalı, tecrübesiz ve belgesiz kişilere traktör kullandırılmamalıdır." - MANİSA