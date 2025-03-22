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Manisa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki Cevat Ercan olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanköy Mahallesi'nde saat 18.40 sıralarında, Cevat Ercan (63) kendisine ait 45 YP 023 plakalı traktör ile zeytin tarlasını sürerken henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti. Tarladaki eğimli arazide devrilen traktörün altında kalan Ercan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Cevat Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, traktörün devrilme nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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