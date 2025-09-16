Haberler

Manisa'da Trafik Kazası: Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Salihli ilçesinde bir kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü Atakan Güngör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ç.(53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet ile Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü A.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

