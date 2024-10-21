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Manisa'da Trafik Kazası: Alim Avcı Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazası: Alim Avcı Hayatını Kaybetti
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Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 55 yaşındaki Alim Avcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 55 yaşındaki Alim Avcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Avcı'nın ilçeye bağlı Kenger Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaza, önceki gece saat 22.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolu Gökçeören çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil ile Gökçeören çevre yolundan D300 kara yoluna bağlanmak isteyen Alim Avcı idaresindeki 35 HN 288 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Alim Avcı, kafa travması ve vücudundaki çok sayıda kırık sebebiyle ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sabaha karşı vefat haberi duyulan Avcı'nın ilçeye bağlı kırsal Kenger Mahallesi'nde ikamet ettiği ve cenazesinin de bugün öğlen namazını müteakip Kenger Mahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 5 kişinin Kula ve Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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