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Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolu Dadağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) idaresindeki 45 AOV 305 plakalı otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) yönetimindeki 45 AGJ 037 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler H.B. ve M.B. ile 45 AOV 305 plakalı araçta bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve 45 AGJ 037 plakalı araçtaki F.B. (76) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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