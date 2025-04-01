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Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönüne giden M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyreden T.E. (44) yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda olan 4 şahıs yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafınsan Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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